Какое предложение можно составить со словами 1)Таудан, шаңғы, мен, бугін, тебемін 2)??алаған, сатып, нанымызды, дүкеннен, аламыз, біз 3)Бақытты, біздің, еліміздің, балалары 4)Бастады, қар, ери, көктемде!!!!! Помогите пожалуйста...

Қазақ тiлi

Какое предложение можно составить со словами 1)Таудан, шаңғы, мен, бугін, тебемін 2)??алаған, сатып, нанымызды, дүкеннен, аламыз, біз 3)Бақытты, біздің, еліміздің, балалары 4)Бастады, қар, ери, көктемде!!!!! Помогите пожалуйста! Срочно надо!

Автор: Гость