Какое предложение можно составить со словами 1)Таудан, шаңғы, мен, бугін, тебемін 2)??алаған, сатып, нанымызды, дүкеннен, аламыз, біз 3)Бақытты, біздің, еліміздің, балалары 4)Бастады, қар, ери, көктемде!!!!! Помогите пожалуйста...

Қазақ тiлi
Какое предложение можно составить со словами 1)Таудан, шаңғы, мен, бугін, тебемін 2)??алаған, сатып, нанымызды, дүкеннен, аламыз, біз 3)Бақытты, біздің, еліміздің, балалары 4)Бастады, қар, ери, көктемде!!!!! Помогите пожалуйста! Срочно надо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен бүгін таудан шаңғы тебемін.Біз қалаған нанымызды дүкеннен сатып аламыз.Біздің еліміздің балалары бақытты.көктемде қар ери бастады.
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