Что такое сага, драккар, норманны.
История
Что такое сага, драккар, норманны.
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Драккар — это деревянный военный корабль, на котором в своё время плавали викинги. Происходило это с IX по XIII век. Са́га (от др.-сканд. saga — «сказ», «сказание») — понятие, обобщающее повествовательные литературные произведения, записанные в Исландии в XIII—XIV веках на древнеисландском языкНорма́нны (норма́ндцы, нурма́ны, викинги, букв. «северные люди») — термин, использовавшийся жителями Западной Европы по отношению к скандинавам, опустошавшим с VIII по XI век морскими разбойничьими набегами государства Европы е...
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