Атомы радиуса уменьшаются в ряду 1)Li-Na-k 2)f-o-n 3)li-be-bт 4)f-cl-br что из этого правельное ну??но отметить один ответ. Спасибо
Химия
Атомы радиуса уменьшаются в ряду 1)Li-Na-k 2)f-o-n 3)li-be-bт 4)f-cl-br что из этого правельное ну??но отметить один ответ. Спасибо
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Правильный ответ 3. li-be-b
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