Атомы радиуса уменьшаются в ряду 1)Li-Na-k 2)f-o-n 3)li-be-bт 4)f-cl-br что из этого правельное ну??но отметить один ответ. Спасибо

Химия

Атомы радиуса уменьшаются в ряду 1)Li-Na-k 2)f-o-n 3)li-be-bт 4)f-cl-br что из этого правельное ну??но отметить один ответ. Спасибо

Автор: Гость