Как называется область вокруг северного полюса
География
Как называется область вокруг северного полюса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Арктика -расположенная вокруг Северного полюса область земного шара, включающая Северный Ледовитый океан с островами и прилегающие части Атлантического и Тихого океанов.
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