Почему после продолжительного смеха или изнурительногг кашля человек начинает и??пытывать болезненные ощущения в области живота

Биология

Почему после продолжительного смеха или изнурительногг кашля человек начинает и??пытывать болезненные ощущения в области живота

Автор: Гость