Почему после продолжительного смеха или изнурительногг кашля человек начинает и??пытывать болезненные ощущения в области живота

Биология
Почему после продолжительного смеха или изнурительногг кашля человек начинает и??пытывать болезненные ощущения в области живота
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому-что напрягаются мышцы живота
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