Почему после продолжительного смеха или изнурительногг кашля человек начинает и??пытывать болезненные ощущения в области живота
Биология
Почему после продолжительного смеха или изнурительногг кашля человек начинает и??пытывать болезненные ощущения в области живота
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому-что напрягаются мышцы живота
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Окружающий мир
Я спускаюсь на эсколаторе в метро . не ожиданно раняю пакети он скользит по ступен??кам в низ что я буду делать
История
Какие международные процессы привели к Первой мировой войне? Какие события непо??редственно привели к началу войны? Как они отражены в манифесте?...
Английский язык