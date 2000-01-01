Переведите помогите пажа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Гость: Гость:

1)Я иду спать каждый день в 10 вечера. 2) Я пошла спать вчера в 10 вечера. 3) Мой брат умывается каждое утро. 5) Вчера мой брат у мылся в 25 минут седьмого. 6) У меня нет урока истории каждый день. 7) Мы вчера не отдыхали. 8) Мой брат не пил кофе вчера. 9) Моя мама всегда добирается до работы на автобусе. Вчера она пошла до работы пешком. 10) вчера я пришла домой со школы в половину восьмого. Я очень устала. Я поужинала вместе с семьёй. 11) мой друг знает английский очень хорошо. 12) Он живёт на третьем этаже. 13) я вчера ужинала с моей семьёй. 14) её подруга была готова в пять. 15) один из её братьев был в Европе прошлым летом. 16) Королёва Елизавета || родилась в 1926. Она стала королевой в 1952.