Во сколько раз изменится сила Ампера, если на проводник с током магнитном поле, ес??и 1. увеличится индукция магнитного поля в 4 раза 2. уменьшиться сила тока в проводнике в 4 раза 3. повернуть проводник в площади 30 градусов. ...

Физика

Во сколько раз изменится сила Ампера, если на проводник с током магнитном поле, ес??и 1. увеличится индукция магнитного поля в 4 раза 2. уменьшиться сила тока в проводнике в 4 раза 3. повернуть проводник в площади 30 градусов. 4. увеличить длину проводника вдвое. Помогите решить пожалуйста срочно!!!!

Автор: Гость