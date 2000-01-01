Во сколько раз изменится сила Ампера, если на проводник с током магнитном поле, ес??и 1. увеличится индукция магнитного поля в 4 раза 2. уменьшиться сила тока в проводнике в 4 раза 3. повернуть проводник в площади 30 градусов. ...

Физика
Во сколько раз изменится сила Ампера, если на проводник с током магнитном поле, ес??и 1. увеличится индукция магнитного поля в 4 раза 2. уменьшиться сила тока в проводнике в 4 раза 3. повернуть проводник в площади 30 градусов. 4. увеличить длину проводника вдвое. Помогите решить пожалуйста срочно!!!!
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