Превратить числовой масштаб на именованный: 1 : 1000, 1 : 2000, 1 : 50000.Помогите! Пожалуйста!
География
Превратить числовой масштаб на именованный: 1 : 1000, 1 : 2000, 1 : 50000.Помогите! Пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) В 1см 10м, 2)В 1см 20м, 3) В 1см 500м
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