Помогите что это анчинается на букву и совокупность представлении о добре и зле о хорошем и плохом художественное творчество проявляющееся вв архитектуре живописи литературе музыке кино итд

Обществознание
Помогите что это анчинается на букву и совокупность представлении о добре и зле о хорошем и плохом художественное творчество проявляющееся вв архитектуре живописи литературе музыке кино итд
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Гость:
Искусства........ .... .
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