Помогите что это анчинается на букву и совокупность представлении о добре и зле о хорошем и плохом художественное творчество проявляющееся вв архитектуре живописи литературе музыке кино итд

Обществознание

Помогите что это анчинается на букву и совокупность представлении о добре и зле о хорошем и плохом художественное творчество проявляющееся вв архитектуре живописи литературе музыке кино итд

Автор: Гость