Из 28 учеников в классе 10 человек дополнительно занимаются английским языком.Каку?? часть класса они составляют? Сколько процентов от класса они составляют?

Математика

Из 28 учеников в классе 10 человек дополнительно занимаются английским языком.Каку?? часть класса они составляют? Сколько процентов от класса они составляют?

Автор: Гость