Из 28 учеников в классе 10 человек дополнительно занимаются английским языком.Каку?? часть класса они составляют? Сколько процентов от класса они составляют?

Математика
Из 28 учеников в классе 10 человек дополнительно занимаются английским языком.Каку?? часть класса они составляют? Сколько процентов от класса они составляют?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28/28=1целое 10/28класса они состовляют,приблизительно 36% = 10/28 = 5/14 = (приблизительно) 0, 36, т.е, 36%
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