Вынести множитель из под знака корня 7√20 5√3 6√х 10√у 3√2а 5√3в
Алгебра
Вынести множитель из под знака корня 7√20 5√3 6√х 10√у 3√2а 5√3в
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7*2 корень из 5= 14 корень из 5 это вынесли
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