Ввести число. Если оно неотрициательно, вычесть из него 10, в противном случае приб??вить к нему 10. Помогите, пожалуйста.

Информатика

Ввести число. Если оно неотрициательно, вычесть из него 10, в противном случае приб??вить к нему 10. Помогите, пожалуйста.

Автор: Гость