Ввести число. Если оно неотрициательно, вычесть из него 10, в противном случае приб??вить к нему 10. Помогите, пожалуйста.
Информатика
Ввести число. Если оно неотрициательно, вычесть из него 10, в противном случае приб??вить к нему 10. Помогите, пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A = int(input()) if a > 0: print(a -10) else: print(a +10)
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