Нужна помощь вежливо прошу 391 398 400

Математика
Нужна помощь вежливо прошу 391 398 400
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№ 398  х+40=120 х=120-40 х=80 км осталось проехать х+60=120 х=120-60 х=60 км осталось проехать х+80=120 х=120-80 х=40 км осталось проехать Ответ: 80,60,40 км №400 65-20=45 л осталось 45:3=15 банок потребовалось Ответ: 15 банок
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