Упростите выражение 3 2\5а³б⁻⁴·(5\17а⁻¹б⁵)

Алгебра
Упростите выражение 3 2\5а³б⁻⁴·(5\17а⁻¹б⁵)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 25a²b^-4*  (517a^-1 b^5)=a²b
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