Я спускаюсь на эсколаторе в метро . не ожиданно раняю пакети он скользит по ступен??кам в низ что я буду делать

Окружающий мир

Я спускаюсь на эсколаторе в метро . не ожиданно раняю пакети он скользит по ступен??кам в низ что я буду делать

Автор: Гость