Я спускаюсь на эсколаторе в метро . не ожиданно раняю пакети он скользит по ступен??кам в низ что я буду делать
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Я спускаюсь на эсколаторе в метро . не ожиданно раняю пакети он скользит по ступен??кам в низ что я буду делать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно продолжать спускаться вниз,а уже внизу поднять этот пакет
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