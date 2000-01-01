Какие международные процессы привели к Первой мировой войне? Какие события непо??редственно привели к началу войны? Как они отражены в манифесте? Какие государства вступили в войну в августе 1914 г.? В какие коалиции они вход...

История

Какие международные процессы привели к Первой мировой войне? Какие события непо??редственно привели к началу войны? Как они отражены в манифесте? Какие государства вступили в войну в августе 1914 г.? В какие коалиции они входили? Какими были внутриполитические последствия начала войны для Российской империи в 1914 г.? Как они связаны с текстом Манифеста? Каким образом развивались военные действия в 1914 г.?

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