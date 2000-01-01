Какие международные процессы привели к Первой мировой войне? Какие события непо??редственно привели к началу войны? Как они отражены в манифесте? Какие государства вступили в войну в августе 1914 г.? В какие коалиции они вход...
История
Какие международные процессы привели к Первой мировой войне? Какие события непо??редственно привели к началу войны? Как они отражены в манифесте? Какие государства вступили в войну в августе 1914 г.? В какие коалиции они входили? Какими были внутриполитические последствия начала войны для Российской империи в 1914 г.? Как они связаны с текстом Манифеста? Каким образом развивались военные действия в 1914 г.?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) междун. процессы- колониальный передел мира; неравномерное развитие стран в процессе модернизации; научной технический прогресс. 2) убийство австр от венгерского наследника Франца Фердинанда 3) Германия,австро-венгрия, Италия ( тройственный союз), Франция, Россия, Великобритания ( Антанта) 4) 5) 28июля 1914 австро-венгрия объявила войну Сербии. 1-3 августа Германия объявила войну России и Франции. август-декабрь, сражение на реке Марна. война перешла из маневренной в позиционную. январь 1916, Германия капитулировала во всех африканских колониях
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