Помогите пожалуйста надо срочно))) буду благодарна за 20 баллов))
Алгебра
Помогите пожалуйста надо срочно))) буду благодарна за 20 баллов))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ под буквой "А" = (65/12:13/6*14/15:7/30*3,2):(0,85:5/24-0,08)= (5/2*4*3,2):(4,08-0,08)=(10*3,2):4= 32:4=8
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