Помогите пожалуйста. 2) Какой площади нужно взять лист цветной бумаги, чтобы оклеить снаружи боковые стенки и дно коробки?

Математика

Помогите пожалуйста. 2) Какой площади нужно взять лист цветной бумаги, чтобы оклеить снаружи боковые стенки и дно коробки?

Автор: Гость