ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! 1) Склади речення з поданними словами. Визнач відмінок іменників. Полум*я, яскраве, хмари, над, безоднє, палають, море, як. 2) Склади і запиши речення, у якому іменники ПАМ*ЯТЬ і ЛЮБОВ були б ужиті в о...

Українська мова
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! 1) Склади речення з поданними словами. Визнач відмінок іменників. Полум*я, яскраве, хмари, над, безоднє, палають, море, як. 2) Склади і запиши речення, у якому іменники ПАМ*ЯТЬ і ЛЮБОВ були б ужиті в орудному відмінку. СПАСИБО!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.У лісі ми розвели полум*я(н,в.). Надворі яскраве соцне( н,в.). Над полем літають пташки. Небо таке гарне та безоднє. Дрова палають.
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