ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! 1) Склади речення з поданними словами. Визнач відмінок іменників. Полум*я, яскраве, хмари, над, безоднє, палають, море, як. 2) Склади і запиши речення, у якому іменники ПАМ*ЯТЬ і ЛЮБОВ були б ужиті в о...

Українська мова

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! 1) Склади речення з поданними словами. Визнач відмінок іменників. Полум*я, яскраве, хмари, над, безоднє, палають, море, як. 2) Склади і запиши речення, у якому іменники ПАМ*ЯТЬ і ЛЮБОВ були б ужиті в орудному відмінку. СПАСИБО!

Автор: Гость