По одному предложению со словом болото,красиво,осенний,пишет,говорящий,шагая,а,

Гость: Гость:

На бесшумном болоте было слышно только кваканье лягушек Красиво заходило солнце, создавая иллюзию красного неба Осенний лист упал с дерева и подолгу опускался на холодную землю Я всегда хотел иметь у себя говорящего кота)))) Шагая я вдыхал воздух и наслаждаясь каждым моментом шел по аллее