По одному предложению со словом болото,красиво,осенний,пишет,говорящий,шагая,а,

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По одному предложению со словом болото,красиво,осенний,пишет,говорящий,шагая,а,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На бесшумном болоте было слышно только кваканье лягушек Красиво заходило солнце, создавая иллюзию красного неба Осенний лист упал с дерева и подолгу опускался на холодную землю Я всегда хотел иметь у себя говорящего кота)))) Шагая я вдыхал воздух и наслаждаясь каждым моментом шел по аллее
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