Как разобрать слово память по разбор имени существительного как части реси
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Как разобрать слово память по разбор имени существительного как части реси
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Память-сущ. начальная форма-память;нарицательное,неодушевленное,ж.род,3-е скл,употреблено в им падеже,ед.ч;. в предложении выполняет роль подлежащего
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