Как решить уравнение 8целых7 39 тых -х=5целых9 26тых

Математика
Как решить уравнение 8целых7 39 тых -х=5целых9 26тых
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умножим уравнение на 39 8*39+7-39x=5*39+9*1.5 3*39+7-13.5=39x x=(3*39-6.5)/39 x=3-1/6 х=2 целых пять шестых
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