Фирма заключила контракт по займу в размере 1000000руб.сроком на 3 года и следующими условиями начисления % : в 1й год 20% а каждое полугодие ставка процента снижается на 0,5 % .Определить сумму которую должна вернуть фирма ,ес...

Математика
Фирма заключила контракт по займу в размере 1000000руб.сроком на 3 года и следующими условиями начисления % : в 1й год 20% а каждое полугодие ставка процента снижается на 0,5 % .Определить сумму которую должна вернуть фирма ,если проценты погашаются в конце срока
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 000 000*20/100=200 000 руб- проценты за первый год 1 000 000*(20-0,5)/100=195 000 руб- проценты за второй год 1 000 000*(20-0,5-0,5)/100=190 000 руб- проценты за третий год 200 000+195 000+190 000=585 000 руб- всего процентов за 3 года 1 000 000+585 000=1 585 000 руб-должна вернуть фирма Ответ: 1 585 000 рублей
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