О чем говорится ?запиши нужное слово как название .Потом спиши строки дописывая и ??ыделяя окончания.Мягким,Пышным,И душистым. Он и черный ,Он и белый ,И,бывает,Подгарелый.

Русский язык

О чем говорится ?запиши нужное слово как название .Потом спиши строки дописывая и ??ыделяя окончания.Мягким,Пышным,И душистым. Он и черный ,Он и белый ,И,бывает,Подгарелый.

Автор: Гость