О чем говорится ?запиши нужное слово как название .Потом спиши строки дописывая и ??ыделяя окончания.Мягким,Пышным,И душистым. Он и черный ,Он и белый ,И,бывает,Подгарелый.
Русский язык
О чем говорится ?запиши нужное слово как название .Потом спиши строки дописывая и ??ыделяя окончания.Мягким,Пышным,И душистым. Он и черный ,Он и белый ,И,бывает,Подгарелый.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)о хлебе. 3)Мягким(окончание им),пышным(ым),и душистым(ым).Он и чёрный(ый),он и белый(ый),и,бывает,подгарелый(ый).
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