В каком слове пишется буква И? А) раст..рание Б) зам..реть В) ст..литься Г) зам..реть
Русский язык
В каком слове пишется буква И? А) раст..рание Б) зам..реть В) ст..литься Г) зам..реть
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Гость:
Скорее всего Вы напечатали с ошибкой (дважды замереть) Правильный вариант - замирать
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