В сарае было 90 кг сена.В первый месяц коза съела 45 кг,а во второй-на 5 кг меньше.Скол??ко килограммов сена осталось в сарае (3 действия)
Математика
В сарае было 90 кг сена.В первый месяц коза съела 45 кг,а во второй-на 5 кг меньше.Скол??ко килограммов сена осталось в сарае (3 действия)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45-5=40 кг съела во 2 месяц 45+40=85 кг съела за 2 месяца 90-85=5кг осталось
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