В сарае было 90 кг сена.В первый месяц коза съела 45 кг,а во второй-на 5 кг меньше.Скол??ко килограммов сена осталось в сарае (3 действия)

Математика

В сарае было 90 кг сена.В первый месяц коза съела 45 кг,а во второй-на 5 кг меньше.Скол??ко килограммов сена осталось в сарае (3 действия)

Автор: Гость