Велосипедист должен был проехать весь путь с определенной скоростью за 2 часа но он ехал со скоростью на 13км/ч больше и проехал весь путь ща 1,3 часа. Найдите длину пути

Математика

Велосипедист должен был проехать весь путь с определенной скоростью за 2 часа но он ехал со скоростью на 13км/ч больше и проехал весь путь ща 1,3 часа. Найдите длину пути

Автор: Гость