Велосипедист должен был проехать весь путь с определенной скоростью за 2 часа но он ехал со скоростью на 13км/ч больше и проехал весь путь ща 1,3 часа. Найдите длину пути
Математика
Велосипедист должен был проехать весь путь с определенной скоростью за 2 часа но он ехал со скоростью на 13км/ч больше и проехал весь путь ща 1,3 часа. Найдите длину пути
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: пусть х(км/ч) первоначальная скорость велосипедиста, тогда (х+3) (км/ч) новая его скорость Получаем уравнение: 2*х=5/3*(х+3) 2х-5х/3=5 х/3=5 х=15 (км/ч) Тогда весь путь равен: 2*15=30(км)
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