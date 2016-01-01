Примеры на предложение имя существительное в родительном падеже без предлога
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Примеры на предложение имя существительное в родительном падеже без предлога
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знаешь его(имя сещ.) давно? Увидел Никиту(имя сущ) неделю назад. Надень шапку(имя сущ), а то заболеешь!
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