Помогите решить задачу:Для варки варенья на 3стакана варенья берут 2 ст. Сахарного песка.сколько надосахарного песка на 24кг смородины. Уровнением пж.
Математика
Помогите решить задачу:Для варки варенья на 3стакана варенья берут 2 ст. Сахарного песка.сколько надосахарного песка на 24кг смородины. Уровнением пж.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=2*24/3=16 кг сахара необходимо для 24 кг смородины.
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