Помогите решить задачу металлическая деталь объемом в 3,5 в диаметре имеют массу 27,3 килограмма другая деталь Из этого же металла имеет массу 10,92 килограмма Каков объем 2 детали

Математика

Помогите решить задачу металлическая деталь объемом в 3,5 в диаметре имеют массу 27,3 килограмма другая деталь Из этого же металла имеет массу 10,92 килограмма Каков объем 2 детали

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