Помогите решить задачу металлическая деталь объемом в 3,5 в диаметре имеют массу 27,3 килограмма другая деталь Из этого же металла имеет массу 10,92 килограмма Каков объем 2 детали
Математика
Помогите решить задачу металлическая деталь объемом в 3,5 в диаметре имеют массу 27,3 килограмма другая деталь Из этого же металла имеет массу 10,92 килограмма Каков объем 2 детали
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ Масса пропорциональна объему материала. M = ro*V Составляем пропорцию 3,5 : 27,3 = Х : 10,92 и вычисляем Х = (10.92 :27.3)*3.5 = 1.4 - ОТВЕТ
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