Пожалуйста перевидите и можете написать звучание

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ПРАЗДНИКИ В США В США много национальных праздников. День Благодарения - это народная традиция. В этот день едят жареную индейку, картофель и тыквенный пирог. Люди благодарят друг друга, нацию и Бога. Все говорят спасибо за всё хорошее, что у них есть. Американцы празднуют этот праздник в четвёртый четверг ноября. А 31 октября американские дети одеваются в страшные костюмы и празднуют Хэллоуин. Дети стучат в двери соседей и кричат: "Кошелёк или жизнь!" Соседи дарят им небольшие подарки, конфеты или деньги.