Розоватой воде морфологический разбор

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Розоватой воде морфологический разбор
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Розоватой (воде) - прилаг. 2.Н.ф - розоватый В п.п, ед.ч, ж.р. 3. Определение. 1. (Розоватой) воде - сущ. 2. Н.ф - вода. Пост: нариц, неодуш, 1 скл, ж. р. Непост: ед.ч, П.п. 3. Дополнение.
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