КТО ДОБРЫЙ И УМНЫЙ РЕШИТ ПОМОГИТТКЕЕЕЕККК
Математика
КТО ДОБРЫЙ И УМНЫЙ РЕШИТ ПОМОГИТТКЕЕЕЕККК
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№ 3 а)10/18 б)11/30 в)16/25 г)11/19 №4 1)27:3=9 км - это 1/3 2)2*9=18 км - прошёл турист 3)27-18=9 км - осталось пройти Ответ:9 км осталось пройти туристу
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