Уклади список лікарських рослин, які зростають на луках.
Биология
Уклади список лікарських рослин, які зростають на луках.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
° герань лугова; люцерна; ° підмаренник; ° деревій; кмин; ° чина лугова; зозулин цвіт; ° лядвенець рогатий; щавель кислий, щавель кінський; королиця; ° ракові шийки; волошки лучні; ° шавлія лучна; ° козельці; ° валеріана лікарська.
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