Уклади список лікарських рослин, які зростають на луках.

Биология
Уклади список лікарських рослин, які зростають на луках.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
° герань лугова;  люцерна;  ° підмаренник;  ° деревій;  кмин;  ° чина лугова;  зозулин цвіт;  ° лядвенець рогатий;  щавель кислий, щавель кінський;  королиця;  ° ракові шийки;  волошки лучні;  ° шавлія лучна;  ° козельці;  ° валеріана лікарська.
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