Ион, у которого общее число электронов равно числу электронов в ионе магния А .( Cl)-1 Б .( F)-1 В. (Ca)2+ Г. (K)+

Химия

Ион, у которого общее число электронов равно числу электронов в ионе магния А .( Cl)-1 Б .( F)-1 В. (Ca)2+ Г. (K)+

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