Ион, у которого общее число электронов равно числу электронов в ионе магния А .( Cl)-1 Б .( F)-1 В. (Ca)2+ Г. (K)+

Химия
Ион, у которого общее число электронов равно числу электронов в ионе магния А .( Cl)-1 Б .( F)-1 В. (Ca)2+ Г. (K)+
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У магния 12 электронов, значит у его иона 10 электронов, так что ответ б
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Кто такой старик Бенамуки
Ответить
Другие предметы
Мама Сережи и Нади предлагает вам задание. Выберите правильные ответы и отметьте ??х знаком "+": После падения русской власти стали создаваться о...
Ответить
Немецкий язык
... ist Frau Röder? - Das bin ich . 1 ) Was 2 ) Wer 3) Wo 4 ) Wie
Ответить
Математика
‘ 300 ‘ .. о то краеведческий ум _ За ПО 24 чем ‘ Мили три . первых касса по 28 чем и боль??е было на этой скол чем ‘ уже ‘ гадок и аптек
Ответить
Русский язык
Что зделано руками человека
Ответить