Ион, у которого общее число электронов равно числу электронов в ионе магния А .( Cl)-1 Б .( F)-1 В. (Ca)2+ Г. (K)+
Химия
Ион, у которого общее число электронов равно числу электронов в ионе магния А .( Cl)-1 Б .( F)-1 В. (Ca)2+ Г. (K)+
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У магния 12 электронов, значит у его иона 10 электронов, так что ответ б
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