Мама Сережи и Нади предлагает вам задание. Выберите правильные ответы и отметьте ??х знаком "+": После падения русской власти стали создаваться органы управления, куда входили представители рабочих, крестьян и солдат. Они назы...
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Мама Сережи и Нади предлагает вам задание. Выберите правильные ответы и отметьте ??х знаком "+": После падения русской власти стали создаваться органы управления, куда входили представители рабочих, крестьян и солдат. Они назывались: клубы; собрания; советы. Правительство России после Октябрьской революции называлось: комиссия по составлению законов; совет народных комиссаров; комитет министров.
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1 вопрос часть первая крестьяне и солдаты,2 часть советы,2 вопрос комитет министров
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