‘ 300 ‘ .. о то краеведческий ум _ За ПО 24 чем ‘ Мили три . первых касса по 28 чем и боль??е было на этой скол чем ‘ уже ‘ гадок и аптек
Математика
‘ 300 ‘ .. о то краеведческий ум _ За ПО 24 чем ‘ Мили три . первых касса по 28 чем и боль??е было на этой скол чем ‘ уже ‘ гадок и аптек
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ 1) 3*24 = 72 чел - первоклассники 2) 2* 28 = 56 чел - второклассники 3) 72- 56 = на 16 чел первоклассников больше - ОТВЕТ
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