Что зделано руками человека
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Что зделано руками человека
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Телефоны машины самолёты паровозы компьютиры
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