Гость: Гость:

старик Бенамуки - вождь маленького племени, которое живёт в дальних лесах у большой реки. Он многое видел, многое пережил, многое знает. Но ни власть, ни опыт, ни знания не приносят мне радости. Он испытавет радость только тогда, когда ему удаётся кому-нибудь подарить своё сердце