Кто такой старик Бенамуки
Литература
Кто такой старик Бенамуки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
старик Бенамуки - вождь маленького племени, которое живёт в дальних лесах у большой реки. Он многое видел, многое пережил, многое знает. Но ни власть, ни опыт, ни знания не приносят мне радости. Он испытавет радость только тогда, когда ему удаётся кому-нибудь подарить своё сердце
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