Сочинегие о рословице что посеешь то и пожнешь

Гость: Гость:

Что посеешь, то и пожнешь. Впервые мы слышали эту умную пословицу в школе. А смысл ее нам встречается на протяжении всей жизни. У всего мира есть такая пословица,так как ее можно перевести на все языки мира,а точнее ее смысл. Также ее можно воспринять буквально. Например,посеял ты больше,урожая будет больше,а посеял меньше,следовательно- меньше. А другой смысл более ясный. Какой привет, такой и ответ. Как вы к нам, так и мы к вам, то есть дело во взаимности.