Сочинегие о рословице что посеешь то и пожнешь
Русский язык
Сочинегие о рословице что посеешь то и пожнешь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что посеешь, то и пожнешь. Впервые мы слышали эту умную пословицу в школе. А смысл ее нам встречается на протяжении всей жизни. У всего мира есть такая пословица,так как ее можно перевести на все языки мира,а точнее ее смысл. Также ее можно воспринять буквально. Например,посеял ты больше,урожая будет больше,а посеял меньше,следовательно- меньше. А другой смысл более ясный. Какой привет, такой и ответ. Как вы к нам, так и мы к вам, то есть дело во взаимности.
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