Сочинение по литературе 7 класс. По рассказу Р. Шекли - Запах мысли! Темы : 1) Каково человеку в роли куста? 2) Что чувствует человек, который силой воображения может превратить себя во всеуничтожающий огонь? На одну тему на...
Литература
Сочинение по литературе 7 класс. По рассказу Р. Шекли - Запах мысли! Темы : 1) Каково человеку в роли куста? 2) Что чувствует человек, который силой воображения может превратить себя во всеуничтожающий огонь? На одну тему напишите, пожалуйста :)
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Плохоон себя чуствует
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