ПОМОГИЕ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО в январе группа прошла в 2 раза больше километров , чем в декабре ,а в феврале на 8 км больше чем в январе . всего за три месяца группа прошла 508 км . к этому условию Даурен составил такое уравнение ...

Математика

ПОМОГИЕ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО в январе группа прошла в 2 раза больше километров , чем в декабре ,а в феврале на 8 км больше чем в январе . всего за три месяца группа прошла 508 км . к этому условию Даурен составил такое уравнение 2а +8 +2а +а =508

Автор: Гость