ПОМОГИЕ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО в январе группа прошла в 2 раза больше километров , чем в декабре ,а в феврале на 8 км больше чем в январе . всего за три месяца группа прошла 508 км . к этому условию Даурен составил такое уравнение ...

Математика
ПОМОГИЕ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО в январе группа прошла в 2 раза больше километров , чем в декабре ,а в феврале на 8 км больше чем в январе . всего за три месяца группа прошла 508 км . к этому условию Даурен составил такое уравнение 2а +8 +2а +а =508
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х км -декабрь     2х- январь   2х+8-  февраль   х+2х+2х+8=508км      5х=508-8    5х=500км   х=500:5=100км     -декабрь     100*2=200км январь    200+8=208км   февраль          100+200+208=508км
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