ПОМОГИЕ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО в январе группа прошла в 2 раза больше километров , чем в декабре ,а в феврале на 8 км больше чем в январе . всего за три месяца группа прошла 508 км . к этому условию Даурен составил такое уравнение ...
Математика
ПОМОГИЕ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО в январе группа прошла в 2 раза больше километров , чем в декабре ,а в феврале на 8 км больше чем в январе . всего за три месяца группа прошла 508 км . к этому условию Даурен составил такое уравнение 2а +8 +2а +а =508
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х км -декабрь 2х- январь 2х+8- февраль х+2х+2х+8=508км 5х=508-8 5х=500км х=500:5=100км -декабрь 100*2=200км январь 200+8=208км февраль 100+200+208=508км
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