Помогите решить задачу?! На плоту по течению реки туристы сплавлялись---(незнаю как пишется но в задачке было написано так?!) 4 часа со скоростью 3км/ч.Какое расстояние туристы проплыли на плоту по реке?

Математика

Помогите решить задачу?! На плоту по течению реки туристы сплавлялись---(незнаю как пишется но в задачке было написано так?!) 4 часа со скоростью 3км/ч.Какое расстояние туристы проплыли на плоту по реке?

Автор: Гость