Помогите решить задачу?! На плоту по течению реки туристы сплавлялись---(незнаю как пишется но в задачке было написано так?!) 4 часа со скоростью 3км/ч.Какое расстояние туристы проплыли на плоту по реке?
Математика
Помогите решить задачу?! На плоту по течению реки туристы сплавлялись---(незнаю как пишется но в задачке было написано так?!) 4 часа со скоростью 3км/ч.Какое расстояние туристы проплыли на плоту по реке?
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