Помогите решить задачуу !!! с поля вывозили овощи на 10 машинах каждая из этих маши?? делала по 8 рейсов в день и вывозила по 5 тонн овощей за один рейс сколько тонн овощей вывезли эти машины за 5 дней ? номер 39

Математика

Помогите решить задачуу !!! с поля вывозили овощи на 10 машинах каждая из этих маши?? делала по 8 рейсов в день и вывозила по 5 тонн овощей за один рейс сколько тонн овощей вывезли эти машины за 5 дней ? номер 39

Автор: Гость