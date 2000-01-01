Помогите решить задачуу !!! с поля вывозили овощи на 10 машинах каждая из этих маши?? делала по 8 рейсов в день и вывозила по 5 тонн овощей за один рейс сколько тонн овощей вывезли эти машины за 5 дней ? номер 39
Математика
Помогите решить задачуу !!! с поля вывозили овощи на 10 машинах каждая из этих маши?? делала по 8 рейсов в день и вывозила по 5 тонн овощей за один рейс сколько тонн овощей вывезли эти машины за 5 дней ? номер 39
Ответ(ы):
Гость:
Краткое решение: 10*8*5*5=2000 тонн вывезли машины за 5 дней.
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