Помогите решить задачу номер 13 стр 53 масса ящика с яблоками и трёх одинаковых ящиков с виноградом равна 45 кг.чему равна масса ящика с виноградом , если масса ящика с яблоками 15 кг

Математика

Помогите решить задачу номер 13 стр 53 масса ящика с яблоками и трёх одинаковых ящиков с виноградом равна 45 кг.чему равна масса ящика с виноградом , если масса ящика с яблоками 15 кг

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