Помогите решить задачу номер 13 стр 53 масса ящика с яблоками и трёх одинаковых ящиков с виноградом равна 45 кг.чему равна масса ящика с виноградом , если масса ящика с яблоками 15 кг
Математика
Помогите решить задачу номер 13 стр 53 масса ящика с яблоками и трёх одинаковых ящиков с виноградом равна 45 кг.чему равна масса ящика с виноградом , если масса ящика с яблоками 15 кг
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(45-15):3=10 (кг) Ответ: 10 кг. весит 1 ящик винограда.
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