Срочно допоможіть Петро і вася розрізали два однакових прямокутника . У петра вийшло два прямокутника з периметром 40 см кожен, а у васі два прямокутника периметром 50 см кожен Який периметр мали початкові прямокутники
Математика
Срочно допоможіть Петро і вася розрізали два однакових прямокутника . У петра вийшло два прямокутника з периметром 40 см кожен, а у васі два прямокутника периметром 50 см кожен Який периметр мали початкові прямокутники
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, що 40×2+50×2=180 АЛЕ ЦЕ НЕ ТОЧНО!!!
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