Срочно допоможіть Петро і вася розрізали два однакових прямокутника . У петра вийшло два прямокутника з периметром 40 см кожен, а у васі два прямокутника периметром 50 см кожен Який периметр мали початкові прямокутники

Математика

Срочно допоможіть Петро і вася розрізали два однакових прямокутника . У петра вийшло два прямокутника з периметром 40 см кожен, а у васі два прямокутника периметром 50 см кожен Який периметр мали початкові прямокутники

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