Срочно допоможіть Петро і вася розрізали два однакових прямокутника . У петра вийшло два прямокутника з периметром 40 см кожен, а у васі два прямокутника периметром 50 см кожен Який периметр мали початкові прямокутники

Математика
Срочно допоможіть Петро і вася розрізали два однакових прямокутника . У петра вийшло два прямокутника з периметром 40 см кожен, а у васі два прямокутника периметром 50 см кожен Який периметр мали початкові прямокутники
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю, що 40×2+50×2=180 АЛЕ ЦЕ НЕ ТОЧНО!!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Describe the picture. What are these people doing? Опишите картинку. Что делают люди? 4-7 предложений. Использовать глаголы Present Continuous ...
Ответить
Математика
Номер 445. Упростите выражение:
Ответить
Английский язык
Что нужно правильно поставить в предложении How is (are) Nick and Vicky?
Ответить
Математика
Срочноооо! Сократите 1 15/54. Пожалуйста!
Ответить
Обществознание
В чем смысл высказывания "Истина принадлежит человеку,заблуждение-его эпохе"Объя??ните пожалуйста,простым языком!
Ответить