В чем смысл высказывания "Истина принадлежит человеку,заблуждение-его эпохе"Объя??ните пожалуйста,простым языком!

Обществознание
В чем смысл высказывания "Истина принадлежит человеку,заблуждение-его эпохе"Объя??ните пожалуйста,простым языком!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проблема в том,что как только человек открывает  что-то новое,общество либо принимает это изобретение либо нет. Истина принадлежит одному человеку как  заблуждение Эпоха переходит  рамки в которых может мыслить человек. Каждой эпохе присуще свои заблуждения. Все сделано руками человека придумано одним великим гением,но в эпоху оно входит будь то истина или заблуждение только  с признания общественный массы 
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