В чем смысл высказывания "Истина принадлежит человеку,заблуждение-его эпохе"Объя??ните пожалуйста,простым языком!

Гость: Гость:

Проблема в том,что как только человек открывает что-то новое,общество либо принимает это изобретение либо нет. Истина принадлежит одному человеку как заблуждение Эпоха переходит рамки в которых может мыслить человек. Каждой эпохе присуще свои заблуждения. Все сделано руками человека придумано одним великим гением,но в эпоху оно входит будь то истина или заблуждение только с признания общественный массы