В чем смысл высказывания "Истина принадлежит человеку,заблуждение-его эпохе"Объя??ните пожалуйста,простым языком!
Обществознание
В чем смысл высказывания "Истина принадлежит человеку,заблуждение-его эпохе"Объя??ните пожалуйста,простым языком!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проблема в том,что как только человек открывает что-то новое,общество либо принимает это изобретение либо нет. Истина принадлежит одному человеку как заблуждение Эпоха переходит рамки в которых может мыслить человек. Каждой эпохе присуще свои заблуждения. Все сделано руками человека придумано одним великим гением,но в эпоху оно входит будь то истина или заблуждение только с признания общественный массы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Произведите синтаксический разбор предложения: К сожалению, чудесный цветок чарует зрителей только три дня. Выполните морфологический разбор сл...
Математика
Начертите в тетради координатную прямую с еденичным отрезков длиной 2 см . Отметьте на этой координатной прямой числа 1,5;-2,5;3;-0,5;-2