Начертите в тетради координатную прямую с еденичным отрезков длиной 2 см . Отметьте на этой координатной прямой числа 1,5;-2,5;3;-0,5;-2
Математика
Начертите в тетради координатную прямую с еденичным отрезков длиной 2 см . Отметьте на этой координатной прямой числа 1,5;-2,5;3;-0,5;-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот. Единичный отрезок 2 см, а дальше отмечаем точки
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