Произведите синтаксический разбор предложения: К сожалению, чудесный цветок чарует зрителей только три дня. Выполните морфологический разбор слова: зацветает, производит.

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СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР: К сожалению, чудесный цветок чарует зрителей только три дня. (что?) цветок - существительное. (что делает?) чарует - глагол цветок (какой?) чудесный - прилагательное чарует (кого?) зрителей - дополнение, выражено существительным. только (как?) - наречие. три (сколько?) - числительное. чего (дня?) - дополнение, выражено существительным. к - предлог (к чему?) к сожалению - дополнение, выражено существительным. МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР: Зацветёт - глагол,(что сделает?) , 3 лицо, ед.число, совершенный вид, будущее время. Производит - глагол, (что делает?), 3 лицо, ед.число, несовершенный вид, настоящее время. Удачи ВАМ!