X+x*5=48 как решить уравнение
Математика
X+x*5=48 как решить уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5x+5=48 6x=48 x=8 ответ 8
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